يعد الفشار من التسالي الشتوية التي نتناولها في الليل امام التلفاز ، ولكن هناك طرق مختلفة للفشار يمكن ان تقدمها لأولادك منها الفشار بالكراميل ويمكنك ان تطبيقيها بالخطوات التالية
مقادير فشار بالكراميل
كوب من حبوب الذرة
2 كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
½ كوب زبدة طرية
4 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
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التعليقات على لذيذ جدا.. طريقة عمل الفشار بالكراميل
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