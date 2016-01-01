بالأسماء.. تفاصيل الحكم الصادر ضد قتلة خاشقجى



الصحفي السعودي جمال خاشقجي الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بأنقرة العام الماضي.



وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية.



وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

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ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.وشمل قرار إعدام الخمسة متهمين، سجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا، حيث قالت النيابة العامة السعودية، إن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي.وأضافت النيابة العامة السعودية، أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم يتم توجيه أي تهمة له، كما تم التحقيق مع جميع المشتبه بهم في القضية.كما تم الإفراج عن أحمد عسيري لعدم وجود أدلة تدينه بالشق العام والخاص.وأوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.كما لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهًا بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قرارًا بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.