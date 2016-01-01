السعودية.. التحقيق مع القحطاني لم يثبت أي دليل ضده



المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني

قالت النيابة العامة في السعودية، الاثنين، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وأخلي سبيله لعدم كفاية الدليل.



وأعلنت النيابة العامة في السعودية صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.



وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

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كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.أحكام بالإعدامإلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.