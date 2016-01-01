في تعد جديد على مقدسات المسلمين، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم، في لا مبالاة بمشاعر المسلمين واستهانة بشعائرهم، وفق ما أوردت شبكة آر تي.
وقالت مصادر محلية إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية الجيش الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.
وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان الجيش الإسرائيلي يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.
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التعليقات على اقتحمه المستوطنون ..رقص وطقوس تلمودية داخل المسجد الإبراهيمى
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