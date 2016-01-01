اقتحمه المستوطنون ..رقص وطقوس تلمودية داخل المسجد الإبراهيمى

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رقص داخل المسجد الإبراهيمي


في تعد جديد على مقدسات المسلمين، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم، في لا مبالاة بمشاعر المسلمين واستهانة بشعائرهم، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

وقالت مصادر محلية إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية الجيش الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان الجيش الإسرائيلي يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية عادة ما تغلق الحرم الإبراهيمي عدة مرات في السنة، وذلك بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكلت عقب ارتكاب أحد مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسمته اللجنة، ووضعت جدولا بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

المصدر: شبكة آر تي

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