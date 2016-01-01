طريقة عمل العدس بالشعرية



العدس بالشعرية العدس بالشعرية



يعتبر العدس أحد الأطعمة التي يتناولها المصريون في الشتاء فهي إحدى طرق التدفئة ونقدم لك طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية بمناسبة حلول فصل الشتاء.



المقادير :



1 حبة بصل بحجم متوسط

2 حبة بطاطس حجم متوسط “مكعبات”

حبه جزر مقشرة “مكعبات”

كوب عدس أصفر مغسول

كمون و ملح وشطة حمراء

4 إلي 5 أكواب ماء حسب كثافة الخليط

القليل من الزبدة للقلي

شعرية

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طريقة التحضيرقومى بتقليب الخضار المقطعة بالزبدة لمده دقائق على نار متوسطة الحرارة,ثم قومى باضافة العدس و قلبيه قليلًا مع الخضارثم ضيفى الماء للخليط و اتركي الشوربة على النار لمدة نصف ساعة تقريبًا حتي ينضج الخضار و العدس , تبلي بالكمون و الملحثم ضعي الخليط بالخلاط الكهربائي واطحنى الشوربة وإذا لاحظتٍ أن الخليط ثقيلًا أضيفي ماء ساخناحضرى قطعة زبدة وقلبى فيها القليل من الشعرية حتى يصبح لونها ذهبياثم ضيفيها للشوربة واغلقى النار وغطى القدر واتركيه فترة صغيرةثم سخنى الشورية وقدميها وسوف تلاحظى أن الشعرية نضجت دون أن تتشرب الشوربةإضافة الشعرية للشوربة تكون قبل التقديم بفترة قليلة حتى لا تتعجن ويمكنك اضافتها على مقدار الشوربة التى سوف تقدميها واترك باقى الشعرية المحمرة جانبا لحين الحاجة حتى لا تتشرب الشوربة وتجديها سميكة ومعجنة.