العدس بالشعرية
يعتبر العدس أحد الأطعمة التي يتناولها المصريون في الشتاء فهي إحدى طرق التدفئة ونقدم لك طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالشعرية بمناسبة حلول فصل الشتاء.
المقادير :
1 حبة بصل بحجم متوسط
2 حبة بطاطس حجم متوسط “مكعبات”
حبه جزر مقشرة “مكعبات”
كوب عدس أصفر مغسول
كمون و ملح وشطة حمراء
4 إلي 5 أكواب ماء حسب كثافة الخليط
القليل من الزبدة للقلي
شعرية
طريقة التحضير
قومى بتقليب الخضار المقطعة بالزبدة لمده دقائق على نار متوسطة الحرارة,ثم قومى باضافة العدس و قلبيه قليلًا مع الخضار
ثم ضيفى الماء للخليط و اتركي الشوربة على النار لمدة نصف ساعة تقريبًا حتي ينضج الخضار و العدس , تبلي بالكمون و الملح
ثم ضعي الخليط بالخلاط الكهربائي واطحنى الشوربة وإذا لاحظتٍ أن الخليط ثقيلًا أضيفي ماء ساخن
احضرى قطعة زبدة وقلبى فيها القليل من الشعرية حتى يصبح لونها ذهبيا
ثم ضيفيها للشوربة واغلقى النار وغطى القدر واتركيه فترة صغيرة
ثم سخنى الشورية وقدميها وسوف تلاحظى أن الشعرية نضجت دون أن تتشرب الشوربة
إضافة الشعرية للشوربة تكون قبل التقديم بفترة قليلة حتى لا تتعجن ويمكنك اضافتها على مقدار الشوربة التى سوف تقدميها واترك باقى الشعرية المحمرة جانبا لحين الحاجة حتى لا تتشرب الشوربة وتجديها سميكة ومعجنة.
التعليقات على طريقة عمل العدس بالشعرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق