الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا ..فيديو



سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا ،لافتا إلى أن نتيجة هذا الاستقرار أدى إلى تكوين الشبورة المائية على الطرق في فترة الصباح الباكر ، وتبدأ تتحسن الرؤية عن سطوع الشمس وتدفئة المكان نهارا .



وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال الهاتف المذاع ببرنامج " 8 الصبح " على فضائية "dmc " ، أن فرص سقوط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح .



وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، إلى أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط وقت الذروة ، مضيفا أن اليوم ،23-12-2019 ، الساعه 12 الظهر يبدأ نشاط الرياح على الطرق المكشوفة والصحراوية ، وخاصة المؤدية إلى غرب البلاد ، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية .

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وتابع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، أن الطقس يعانى من حالة عدم الاستقرار ، تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهى يوم الجمعة ، مؤكدا أن الرياح تنشط فى المناطق الجنوبية الغربية ، خاصا على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد الرياح الجنوبية الغربية .ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ،إلى ان الرياح محملة بمجموعة من الأتربة من الصحراء الغربية ، وتقل الرؤيه الافقيه مع انخفاض درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات .وذكر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ،أن غرب البحر المتوسط يشهد اضطراب نتيجة نشاط الرياح ، ولكن اعتبارا من الغد حتى الجمعة اضطراب شديد يصل ارتفاع الموج الى 5 أمتار في العمق مما يؤدي الى اعاقة كاملة فى حركة ملاحة البحر المتوسط .وأوضح : أن البحر الأحمر وخليج السويس مهيان لكافة عمليات الصيد والملاحة ،مضيفا أن فرصة سقوط أمطار غدا غزيرة على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على نهاية الأسبوع .