خضراوات وفاكهة..تعرفى على التغذية السليمة للأطفال فى فترة المراهقة..فيديو

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التغذية السليمة للأطفال فى فترة المراهقة


قدمت الدكتورة ريهام صفوت، استشارى التغذية العلاجية الإكلينيكية، عدة نصائح للأم لتغذية أطفالها بشكل سليم، خاصة فى مرحلة الطفولة والمراهقة، مؤكدة أنه يجب أن يتناول الطفل وجبة سليمة متكاملة خلال اليوم.

وأضافت الدكتورة ريهام صفوت، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الوجبة يجب ان تحتوى على نسبة من النشويات المعقدة والبروتين بنسبة عالية والدهون النافعة، مشيرة إلى أهمية وجبة الإفطار للأطفال لأنها تمدهم بالطاقة فى الصباح.

وتابعت أن وجبة الاطفال فى الافطار يجب ان تتكون من الشوفان واللبن، أو البليلة، أو التمر او الموز بالعسل، وتعتبر وجبات سريعة ومفيدة للطفل.

وأوضحت أن وجبة الأطفال فى المدرسة يجب أن تتكون من السندوتشات من التوست البنى، او العيش البلدى، والفول والتونة أو البيض، أو صدور الفراخ.

وأكدت أنه يجب عصر الفواكه الطازجة وتقديمها للأطفال كعصير فى الصباح الباكر، بدلًا من العصائر الجاهزة، لافتة إلى أنه يجب توفير شرائح الخضراوات والفاكهة للأطفال فى وجبة المدرسة لأنه تمده بالمعادن على مدار اليوم.

https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/458671458399643/?t=0

المصدر: elbalad

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