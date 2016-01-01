قدمت الدكتورة ريهام صفوت، استشارى التغذية العلاجية الإكلينيكية، عدة نصائح للأم لتغذية أطفالها بشكل سليم، خاصة فى مرحلة الطفولة والمراهقة، مؤكدة أنه يجب أن يتناول الطفل وجبة سليمة متكاملة خلال اليوم.
وأضافت الدكتورة ريهام صفوت، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الوجبة يجب ان تحتوى على نسبة من النشويات المعقدة والبروتين بنسبة عالية والدهون النافعة، مشيرة إلى أهمية وجبة الإفطار للأطفال لأنها تمدهم بالطاقة فى الصباح.
وتابعت أن وجبة الاطفال فى الافطار يجب ان تتكون من الشوفان واللبن، أو البليلة، أو التمر او الموز بالعسل، وتعتبر وجبات سريعة ومفيدة للطفل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خضراوات وفاكهة..تعرفى على التغذية السليمة للأطفال فى فترة المراهقة..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق