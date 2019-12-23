مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدوري المصري


تقام اليوم الإثنين، 23-12-2019، مواجهتان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، قبل أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري.

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، موعد مباراتي الدوري المصري اليوم، الإثنين، 23-12-2019، والقنوات الناقلة كالتالي..

المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

يحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، في تمام الخامسة مساءً، باستاد المقاولون، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

المصدر: elbalad

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