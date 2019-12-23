مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، 23-12-2019، مواجهتان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، قبل أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري.
ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، موعد مباراتي الدوري المصري اليوم، الإثنين، 23-12-2019، والقنوات الناقلة كالتالي..
المقاولون العرب ضد الإسماعيلي
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