لهذا السبب حذرت الإفتاء من استخدام الرجل حقه في تعدد الزوجات.. فيديو

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حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من تعسف الرجل باستعمال حقه في تعدد الزوجات؛ مشيرًا إلى أن الإنسان له الحق في ألا تخرج زوجته من البيت بدون إذنه، لكن تعسف الرجل في هذا الحق أن يحبسها ويمنعها من زيارة أهلها.



وأوضح«ممدوح»خلال لقائه ببرنامج من القلب لـ القلب المذاع عبر قناة MBC مصر2، أن للرجل الحق في تعدد الزوجات، لكن أحيانًا يريد بهذا التعدد إيذاء زوجته أو حرمانها من بعض حقوقها، لافتًا إلى أنه من التعسف في حق التعدد.



وأشار إلى أنه يفتي بعض الذي يريدون التعدد، بـ ألا يقدموا على هذه الخطوة ، ويفتي آخرون بالإقدام، مفيدًا بأن فتواه تتوقف على سبب التعدد وظروف الأشخاص واختلاف أحوالهم.

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الإفتاء للرجل الذي امتنعت زوجته عن فراشه: تزوج بأخرىقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها الذي يشرب الخمركان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء،قد أكد أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب التي يأثم مرتكبها، كما قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)"المائدة.وأضاف وسام في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا تورط في شرب الخمر؟ أن المرأة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتحلى المرأة بالحكمة في موعظة زوجها وأن تنوي بذلك الإصلاح.وأكد أن فعلها هذا تؤجر عليه ويعد من الدعوة إلى الله، مشيرًا إلى أن الزوجة تكون أعلم بما يصلح ويقوم سلوك زوجها.حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا تورط في الزنامن جانبه قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء، إن الزنا جريمة شنعاء وتعد كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات، مشيرًا إلى أن الله تعالى ذكر عقوبة الزنا ونهى عن مجرد القرب منه فضلًا عن الوقوع فيه كما في قوله تعالى"ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا" الإسراء.وأضاف "العجمي" في فتوى له،ردًا على سؤال: هل للزوجة الامتناع عن معاشرة زوجها إذا تورط في الزنا؟ أن لها الحق في طلب الطلاق إذا لم يتب من هذه الجريمة الشنعاء، مشيرًا إلى أن الأفضل الاستمرار في وعظه وعدم ترك الحياة الزوجية.