ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

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ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر1% ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و226 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.
وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 9ر3% إلى 41 دولار، وهي تقل حاليا بنسبة 89% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولار. وارتفعت حتى الآن بنسبة 40% خلال العام الجاري.
وارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1ر1% إلى 19 سنت.
كما ارتفع سعر عملة إثريوم بنسبة 3ر2% إلى 130 دولار.
وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و125 دولار وسبعة آلاف 284 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولار.

المصدر: الدستور

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