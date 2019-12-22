استقرار سعر الدولار اليوم

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استقرار سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار، اليوم، 15.97 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، فيما سجل السعر ببنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك القاهرة، 15.99 جنيه للشراء و6.09 جنيه للبيع.

وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.88 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل بالبنك العربي الأفريقي 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

المصدر: الدستور

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