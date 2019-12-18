

بخلاف الوقاية من نزلات البرد.. 6 فوائد يقدمها اليوسفي لصحتك بخلاف الوقاية من نزلات البرد.. 6 فوائد يقدمها اليوسفي لصحتك

من المعروف أن يوسفي من الفواكه الشتوية التي تساهم في علاج والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، على الرغم من احتوائه على عناصر أخرى تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، مثل الألياف.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد اليوسفي على الصحة العامة، وفقًا لموقعي "Eatthis" و"Stylecraze".



1- الوقاية من السرطان

يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي، فهو من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسام، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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2- الحد من السمنةيتميز اليوسفي باحتوائه على نسبة عالية من الألياف، الذي يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، الأمر الذي يقلل من كميات الأطعمة التي يتم تناولها عند كل وجبة، مما يساعد على فقدان الوزن.ومن أبرز الألياف المتوفرة باليوسفي، البكتين وهيميسيلوز، الذي يقلل من امتصاص الأمعاء للكوليسترول الذي يتم حصول عليه من الأطعمة، الأمر الذي يحد من خطر الإصابة بالسمنة.3- تحسين عملية الهضمتمثل الألياف المتوفرة باليوسفي أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تحسن من حركة الأمعاء، وتسهل من عملية الهضم، كما تقلل من فرص الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، وتقلصات المعدة.4- علاج تعفن الدميعتبر الإنتان أو تعفن الدم من الأمراض التي يعاني منها الأطفال وحديثي الولادة، نظرًا لضعف المناعة، الأمر الذي يستدعي تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي، ولا سيما اليوسفي، الذي يعمل على تطهير الجسم من الجراثيم وبكتيريا المكورات العنقوية الذهبية المسببة للمرض.5- مفيد للشعريحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو من مضادات الأكسدة التي تساهم في ترطيب فروة الرأس وتحميها من الجفاف والقشرة، كما يساهم في علاج الشعر التالف.كما يتميز اليوسفي باحتوائه على فيتامين B12، الذي يحد من تساقط الشعر، ويحفزه على النمو، كما يحافظ على لونه الطبيعي، ويقلل من فرص تصبغه باللون الأبيض.ويساعد فيتامين سي المتوفر باليوسفي على تحفيز الجسم لإنتاج الكولاجين اللازم لصحة الشعر، كما يعزز من قدرته على امتصاص الحديد الموجود بالأطعمة، ومن هو من العناصر الغذائية التي تحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما فروة الرأس.6- صحة العينيشتمل اليوسفي على فيتامينات مفيدة لصحة العين، مثل فيتامين سي وفيتامين أ، فكلاهما يقلل من فرص الإصابة بالضمور البقعي الذي يسبب فقدان النظر، لذلك ينصح بتناول هذه الفاكهة الشتوية عند تقدم العمر.