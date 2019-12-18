طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

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طائرة سعودية تهبط اضطراريًا في مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إن طائرة سعودية هبطت اضطراريًا بالمطار، أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي بوعكة صحية، ونقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته.

وأضافت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب فيها السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي، يبلغ من العمر 65 سنة، بوعكة صحية شديدة.

وسمحت سلطات المطار للطائرة بالهبوط، ووقع فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي الكشف على الراكب، وتبين أنه يعاني من جلطة في القلب، ونقل تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال العلاج. ​

المصدر: مصراوى

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