بورش تنتج السيارة الأخيرة من جيل 991 الأنجح في تاريخها

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صورة الخبر: بورش تنتج السيارة الأخيرة من جيل 991 الأنجح في تاريخها
بورش تنتج السيارة الأخيرة من جيل 991 الأنجح في تاريخها

أعلنت بورش رسمياً عن إنتاجها آخر سيارة من جيل 991 المميز والأنجح في تاريخ الشركة.

كشفت بورش عن جيل 991 من سيارتها 911 في أواخر العام 2011 وقد حقق هذا الجيل أرقاماً مميزة على مستوى المبيعات حول العالم حيث باعت بورش 233 ألف سيارة على مدى الأعوام الماضية قبل أن تصل إلى نهاية هذا الجيل اليوم بإنتاجها 911 سبيدستر المكشوفة باللون الفضي. يتميز جيل 991 بكونه أول جيل يكون أخف وزناً من الجيل الذي يسبقه ويعود الفضل في ذلك إلى هيكل السيارة المصنوع من خليط الألمنيوم والحديد. تخفيف الوزن مع تطور أنظمة القيادة والتحكم أدى إلى تجربة مميزة وممتعة لملّاك هذه السيارة العريقة على مدى الأعوام الماضية.


لن تتوقف بورش عن هذا الجيل فقد كشفت عن الجيل الجديد الذي يحمل الرقم 992 بتحديثات جديدة وعديدة وبنفس الروح الرياضية التي توفرها في كل جيل. يذكر أن بورش 911 تتوفر بأكثر من 10 فئات مختلفة بدايةً من 911 الأساسية للقيادة اليومية وحتى 911 GT2 RS لاستخدام الحلبات المكثّف.

صورة الخبر: بورش تنتج السيارة الأخيرة من جيل 991 الأنجح في تاريخها

صورة الخبر: بورش تنتج السيارة الأخيرة من جيل 991 الأنجح في تاريخها

المصدر: سعودى شفت

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