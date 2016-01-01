

حقائق عن شاحنة تيسلا المصفحة "سايبرتراك" حقائق عن شاحنة تيسلا المصفحة "سايبرتراك"

تعد شاحنة "سايبرتراك" أحدث السيارات الكهربائية القوية التي كشفت عنها شركة "تيسلا".



وكان ذلك الموديل من السيارات البيك اب الكهربائية، نموذجا من السيارات المصفحة القوية التي بدأت في إنتاجها شركة "تيسلا"، رغم تعرض زجاج السيارة الجانبي للكسر خلال الاختبارات.



شكل الشاحنة الفريد والسابق لعصره، يمثل جدلا كبيرا بين الخبراء ما دفع الشركة لإظهار عدد من الحقائق عنها.

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- نشر "أيلون ماسك" مقطع فيديو يجمع بين شاحنة تيسلا الجديدة رباعية الدفع وشاحنة فورد F-150، حيث اثبت ذلك التحدي ثقل الوزن الذي تتمتع به شاحنة "سايبرتراك"، نظرا للتقارب الكبير في قوة كلا المحركين.تفاصيل| لقاء السحاب.. تحدي الجر بين سيارتي تيسلا المصفحة وأقوى شاحنات فورد- تطرح شاحنة "سايبرتراك" بإطارات جبلية ونظام تعليق يتيح لها السير علي الطرق الوعرة بشكل جيد، فضلا عن تزويدها بنظام دفع رباعي العجلات، ولكنها في الواقع اقل كفاءة من السيارة المخصصة لذلك الغرض.- رغم ارتفاع وزن السيارة بشكل كبير، الا ان الشركة اهتمت بقوة الشاحنة وقدرتها على سحب الاوزان الثقيلة والتسارع بشكل جيد، لتناسب السوق الامريكي والعالمي.تشير الاختبارات إلي أن شاحنة "سايبرتراك" تتسارع من 0 إلي 100 كيلومتر في الساعة خلال 2,9 ثانية فقط، في فئتها الأعلي ذات الـ 3 محركات.