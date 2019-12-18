أوصى حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،بضرورة الحرص على تناول المكملات الغذائية،لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.
وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.
وأضاف: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".
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التعليقات على معلومات مهمة عن تناول المكملات الغذائية .. فيديو
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