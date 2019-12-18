معلومات مهمة عن تناول المكملات الغذائية .. فيديو

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معلومات مهمة عن تناول المكملات الغذائية .. فيديو

أوصى حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،بضرورة الحرص على تناول المكملات الغذائية،لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وأضاف: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".

وأشار إلى أن تناول الخضراوات والفاكهة ليس كافيا ويجب تناول المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام.

وأكد أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية أكثر من غيره، موضحًا أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.

المصدر: صدى البلد

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