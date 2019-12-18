أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأن الشبورة المائية ستستمر خلال الفترة المقبلة فى الصباح الباكر وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.
وأوصى الدكتور محمود شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، السائقين بتوخى اقصى درجات الحذر خلال القيادة، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، كما نصح المارة بالتزام أماكن عبور المشاة.
ونوه إلى أن الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأثرية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
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التعليقات على الأرصاد تحذر من استمرار الشبورة المائية الكثيفة ..
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