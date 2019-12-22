

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 23 -12- 2019 أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 23 -12- 2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين ،23 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

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أسعار الخضروات اليوم في مصرالطماطم: 3.5 جنيهالبطاطس: 8 جنيهاتالخيار: 6.5 جنيهفلفل رومي ألوان: 12 جنيهًاالقرنبيط: 5 جنيهاتالبصل: 6.5 جنيهالجزر: 4 جنيهاتالملوخية: 10 جنيهاتأسعار الفاكهة اليوم في مصررمان: 3.5 جنيهجوافة: 7.5 جنيهالموز : 10 جنيهاتالبرتقال: 5 جنيهات