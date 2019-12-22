شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين ،23 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.
وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
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التعليقات على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 23 -12- 2019
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