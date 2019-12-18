يعاني الكثير من البشر من الأرق خلال فترات الليل، ما يجعل عملية النوم أمرا صعبا عليهم، وهو ما يؤثر على التركيز والكفاءة في العمل.
الدراسات كشفت أن 30% من البشر مصابون بالأرق، وهي نسبة كبيرة، تدفع الكثيرين لتناول الحبوب المنومة والتي لها أضرار صحية.
إلا أن هناك مشروبات طبيعية يمكن تناولها قبل النوم، لديها قدرة عالية على تحفيز الاسترخاء وتمنح الجسم الهدوء الذي يحتاجه للدخول بسرعة في النوم العميق.
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التعليقات على فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي
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