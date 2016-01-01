"بعوضة" تقتل جنديا تركيا في العراق

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"بعوضة" تقتل جنديا تركيا في العراق


ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن جنديا توفي قرب الموصل، شمالي العراق، السبت، بعد لسعة بعوضة تعرض لها العام الماضي.

وتسببت لسعة البعوضة في سبتمبر من العام الماضي بإصابة الجندي التركي، في قاعدة بعشيقة قرب الموصل، بـ"فيروس غرب النيل".

ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية، فإن الجندي التركي أصيب بلسعة البعوضة أثناء مناوبة في القاعدة العسكرية التركية قرب الموصل، لكنه لم يتماثل للشفاء رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى وفاتهيشار إلى فيروس غرب النيل ينتقل إلى البشر عن طريق لسعة بعوضة حاملة للفيروس، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومع أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس قد لا تظهر عليهم أعراض خطيرة، إلا إن البعض قد تظهر عليهم علامات مثل الحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.

متأثرا بإصابته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول التركية

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