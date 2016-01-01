لو نسي يغسل أسنانه.. تعرف على أعراض الزهايمر عند كبار السن

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أعراض الزهايمر عند كبار السن


كشف الدكتور سمير نجم، استشاري الصحة النفسية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن أعراض الزهايمر عند كبار السن.

أعراض الزهايمر:

- ضعف الذاكرة بما يؤثر على أداء الأعمال اليومية الروتينية.

- صعوبة القيام بالمهام الوظيفية.

- ظهور مشكلات لغوية في استخدام الكلمات والألفاظ.

- عدم الإلمام بالزمان والمكان والأشخاص.

- ضعف القدرة على التمييز والحكم على الأشياء بصورة سليمة.
- تغيير عام في المزاج والتصرفات.

- فقدان روح المبادرة في أى شيء.

- نسيان كيفية تأدية الأعمال اليومية "إعداد الطعام، ترتيب المنزل، غسيل الأسنان، ارتداء الملابس".

- حدوث مشاكل في الرؤية خاصة في تحديد الأبعاد.

-تشويش وارتباك في الأفكار.

- لامبالاة وفتور في المشاعر.

- قلق مستمر.

- اكتئاب.

- عدوانية.

- الشك في كل من حوله.

- صعوبة في البلع.

المصدر: elbalad

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