أسرع الطرق لعلاج آلام القدمين والساقين فى 20 دقيقة

يتجاهل العديد من الاشخاص علاج آلام القدمين والساق ،مع أقل أهتمام وعلاج سوف يؤدي ألى نتائج مثمرة وصحة أفضل ،لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل طرق لعلاج آلام القدمين والساقين ،فى دقائق معدودة .
- أخذ قسط كاف من الراحة وعدم ممارسة الرياضة .
- وضع الثلج على مكان الألم لمدة عشرين دقيقة بعد لفه بقطعة قماش ويفضل عدم وضعه مباشرة على الجلد .
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