لأصحاب الضغط المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة



أصحاب الضغط المرتفع أصحاب الضغط المرتفع

يعاني أصحاب الضغط المرتفع من مشكلات صحية عديدة، نتيجة لعدم ضبط ضغط الدم بالجسم، ومن أبرز الأمراض التي تكون نتيجة ارتفاع الضغط هي السكتة الدماغية والنوبة القلبية والفشل الكلوي.



كشف موقع " healthxchange"، ان هناك بعض الأطعمة التي تسبب خطرًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من الضغط المرتفع، لذلك ينصح باتباع نظام غذائي صحي، وضرورة المتابعة مع طبيب.



الأطعمة الضارة لأصحاب الضغط المرتفع:

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- الملحنصح الأطباء وفقًا لموقع "healthxchange"، ان الملح يعتبر من المواد الغذائية السامة، وكثرتها في الطعام يؤدي خطورة على الصحة، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم في الجسم.- الأطعمة الدهنيةالأطعمة الدهنية تتسبب في خطورة على الصحة، علاوة أنها تتسبب في زيادة الوزن ولا سيما في منطقة الخصر، كما ينصح الأطباء بتجنب تناول هذه الاطعمة لاصحاب الضغط المرتفع لانها تساعد على الارتفاع أكثر.- منتجات الألبانتعد منتجات الالبان من المنتجات الضارة على صحة الأشخاص، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كما انها غير صحية على أصحاب الضغط المرتفع ، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها بكثرة.