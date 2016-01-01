صحي جدا.. 4 فوائد غير متوقعة لـ الزيتون الأخضر لا تفوت معرفتها

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صورة الخبر: الزيتون الأخضر
الزيتون الأخضر

الزيتون هو إضافة لذيذة للوجبات، حيث يعتبر من أشهر المقبلات، ومن أكثر ما يميز الزيتون أنه منخفض في نسبة الكربوهيدرات ولكنه عال في نسبة الدهون الصحية، كما أكد موقع "health line" ارتباط الزيتون أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية تشمل:

- إن الزيتون غني جدًا بمضادات الأكسدة التي قد تسهم في مجموعة متنوعة من الفوائد التي تشمل مكافحة الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة.

- يساعد الزيتون في انخفاض الكوليسترول وضغط الدم، مما يحافظ على الأوعية الدموية ويقي من الإصابة بأمراض القلب.

- يحتوي الزيتون على العديد من العناصر الغذائية والمركبات التي تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

- يساعد الزيتون في الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ويعمل على تقوية العظام والحماية من فقدان العظام وكسرها مع التقدم في العمر.

المصدر: elbalad

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