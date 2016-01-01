الزيتون هو إضافة لذيذة للوجبات، حيث يعتبر من أشهر المقبلات، ومن أكثر ما يميز الزيتون أنه منخفض في نسبة الكربوهيدرات ولكنه عال في نسبة الدهون الصحية، كما أكد موقع "health line" ارتباط الزيتون أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية تشمل:
- إن الزيتون غني جدًا بمضادات الأكسدة التي قد تسهم في مجموعة متنوعة من الفوائد التي تشمل مكافحة الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة.
- يساعد الزيتون في انخفاض الكوليسترول وضغط الدم، مما يحافظ على الأوعية الدموية ويقي من الإصابة بأمراض القلب.
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التعليقات على صحي جدا.. 4 فوائد غير متوقعة لـ الزيتون الأخضر لا تفوت معرفتها
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