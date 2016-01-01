فوائدها كثيرة.. احمِ طفلك من هذه الأمراض بالرضاعة الطبيعية



فوائد الرضاعة الطبيعية فوائد الرضاعة الطبيعية



الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للطفل والام، فيجب على الام الابتعاد عن الحليب الصناعي، والاكتفاء بالطبيعي فقط.



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فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل :

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- تقوية الجهاز المناعي.- عدم الإصابة بالتهابات المعدة.- يصبح الطفل اقل عرضة للاصابة بنزلات البرد وامراض الجهاز التنفسي.- عدم الاصابة بالاسهال او الامساك.- أقل عرضة للإصابة بالحساسية والاكزيما و الربو.- أقل عرضة للإصابة بمرض السكر بنوعيه.اقرأ ايضًا:تقوية المناعة وتحسين وظائف المخ.. أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفالللأمهات الجدد.. 3 أفكار لـ ملابس الرضاعة.. تعرفي عليهافوائد الرضاعة الطبيعية للأم :- الحفاظ على وزن الام.- يحفز الرحم على الانقباض والعودة إلى حجمه الطبيعي.- تقليل التوتر وعدم الاكتئاب.