فى موسمة.. 3 طرق تساعد على اختيار البرتقال الطازج

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اختيار البرتقال الطازج


يعد البرتقال من الفواكهة الشتوية التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكنه سرعان ما يتلف فى المنزل بسبب عدم الاختيار الصحيح للثمرة نفسها.

ووفقًا لموقع "readers digest" إليكم أهم المواصفات التى يجب على أساسها اختيار ثمرة البرتقال وهى:

- يجب أن يعتمد فى اختيار ثمرة البرتقال على الشكل الخارجي أولًا، فالثمار السليمة هي التي تكون خالية من التشققات أو بقع العفن التي قد تصاب بها بسبب سوء التخزين، وكذلك يجب أن يكون لون الثمار زاهيا، وملمسها به بعض الخشونة وليس ناعما جدا كما يعتقد البعض.

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- يمكنك أيضا معرفة حجم السوائل في الثمار، فالثمار الثقيلة ستكون على الغالب تحتوي على كميات كبيرة من العصير.

- ومن أفضل الطرق فى الحصول على ثمار فاكهة سليمة هو الموسم الذي قررت شراءها به، والشتاء هو الموسم الأفضل بالطبع لشراء البرتقال الطازج.

المصدر: موقع "readers digest"

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