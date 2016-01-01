يعد البرتقال من الفواكهة الشتوية التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكنه سرعان ما يتلف فى المنزل بسبب عدم الاختيار الصحيح للثمرة نفسها.
ووفقًا لموقع "readers digest" إليكم أهم المواصفات التى يجب على أساسها اختيار ثمرة البرتقال وهى:
- يجب أن يعتمد فى اختيار ثمرة البرتقال على الشكل الخارجي أولًا، فالثمار السليمة هي التي تكون خالية من التشققات أو بقع العفن التي قد تصاب بها بسبب سوء التخزين، وكذلك يجب أن يكون لون الثمار زاهيا، وملمسها به بعض الخشونة وليس ناعما جدا كما يعتقد البعض.
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التعليقات على فى موسمة.. 3 طرق تساعد على اختيار البرتقال الطازج
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