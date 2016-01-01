بدء الاختبارات النفسية لـ المرحلة الثانية من المتقدمين لوظائف التعليم .. اليوم

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أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 عقد الاختبارات النفسية لـ المرحلة الثانية من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم.



وأوضحت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن هذه الاختبارات يتم عقدها تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه تم البدأ فى مخاطبة المرحلة الثانية من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم ، وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية .

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وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم نناشد جميع المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم البدء في تسجيل المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات.وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه التعاقدات ستتم بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الأفضلية في الاختيار من المتقدمين لهذه الوظائف، ستكون لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق شوقي: أنه يتم حاليًا التعاقد تباعًا على مستوى المديريات التعليمية بكل المحافظات.وأكدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها تحذر المتقدمين للعمل في وظائف المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، من أن البوابة لا تملك تطبيقا خاصا بها يستخدم على هواتف المحمول حتى الآن.وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، إن أي تطبيق آخر منشور على App store / Google play فهو لا يرجع ملكيته إلى البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم.وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم إلى أن مثل هذه التطبيقات تعتبر إنتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وسياسة الخصوصية للبوابة، كما أنه يعرض المستخدمين للضرر، ويعتبر جريمة من جرائم أمن المعلومات.وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : لذلك نحذر المتقدمين من استخدام هذه التطبيقات الوهمية التي تنتحل كذبا صفة البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، ونناشد المتقدمين بعدم التعامل معها ورفع بياناتهم من خلالها.وأكدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم أن جميع من قاموا باستخدام التطبيق الذي ظهر مؤخرًا ، هم الآن غير مسجلين بالبوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، ولذلك نناشد كل من قام بالتقدم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية بياناتهم.