اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ معهد تمريض حلوان

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان


تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد التمريض بـ جامعة حلوان اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 وتنتهى الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

كما أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بـ جامعة حلوان، جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠

الجدير بالذكر انه تم إعلان الجداول في الكليات بـ جامعة حلوان وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب.

وتم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.

المصدر: elbalad

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