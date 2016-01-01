تستضيف جامعة القاهرة، الفنانة مروة ناجي لتحيي الحفل الفني الذي تنظمه الجامعة على هامش احتفالية عيد العلم السادس عشر.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، وبحضور النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر الجاري، الساعة السابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
ومن المقرر أن تكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، والتي بلغ عددها 90 جائزة عن عامي 2017 و2018.
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التعليقات على الثلاثاء.. جامعة القاهرة تنظم حفلا فنيا للمطربة مروة ناجي
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