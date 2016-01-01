الخشت: تطوير اللغة العربية مرهون بتجاوز اللغة القديمة



رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة



نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مقالا بجريدة الأهرام عن تطوير اللغة العربية.



وقال رئيس جامعة القاهرة في هذا المقال : ان الشخص العادي في الحياة اليومية الذي يعجز عن صنع مجده الخاص، يلوذ بمجد آبائه، أو مجد أقاربه، أو مجد ناديه في كرة القدم، وكأنه مجده الشخصي الذي صنعه بنفسه!



واستكمل رئيس جامعة القاهرة المقال قائلا : ولا يدري أهل الحَرف ودعاة استنساخ الماضي أنهم مثل هذا الشخص! ولذا تجد أهل الحَرف لا يعرفون سوى حفظ القديم وترديد متونه وأشعاره، ولا يستطيعون صنع متنهم الجديد ولا نسج شعرهم الجديد.

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وتابع رئيس جامعة القاهرة : إن تقدم اللغة العربية وتطورها – من وجهة نظري- مرهون بتجاوز اللغة القديمة.الثلاثاء.. جامعة القاهرة تنظم حفلا فنيا للمطربة مروة ناجيلولاها ما كانت جامعة القاهرة .. حكاية الأميرة فاطمة | باعت مجوهراتها لتعلم أبناء مصروأضاف رئيس جامعة القاهرة : وإذا كنا ندعو إلى "تجاوز" اللغة القديمة، فهذا "التجاوز" ليس نفيًا مطلقًا، بل هو ارتقاء بهذا اللغة إلى مستوى أعلى، وهو إيمان بها وتقدير لها، لكنه الإيمان الذي يدرك سنة الله في التطور، والتقدير الذي يعي ضرورة النمو وعدم التجمد، بعيدا عن الغوغاء المتقعرين الذين يحسبون كل دعوة تجديد مروقا وانسلاخا! وهم يجهلون أن عظمة أجدادنا جاءت من قدرتهم على الانفتاح والتجديد باقتدار ويسر.وأخيرًا قال رئيس جامعة القاهرة : لذا إذا أردنا أن نسير سيرا حقيقيا نحو التقدم، فعلينا أن نفعل مثلهم في تجاوز القديم والانفتاح الحضاري والارتقاء إلى مستوى أعلى في اللغة والحضارة.