جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية وخدمية إلى واحة سيوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية وخدمية، إلى واحة سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح، ومركز مدينة سيوة، استمرت على مدار 5 أيام، وبمشاركة كليات الطب والصيدلة والطب البيطري، والزراعة وبنكي الكساء والطعام.
وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، رئيس لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، إن القافلة ضمت 71 عضوا من أطباء وهيئة تمريض وطلاب، ومممثلي الجمعيات الأهلية والخاصة، والمجتمع المدني.
وقام أعضاء الوفد الطبي بتوقيع الكشف على 320 حالة أطفال، و401 حالة رمد، و225 حالة باطنة، و151 حالة نساء وتوليد، و24 حالة نفسية وعصبية، وإجراء 19 عملية نساء وتوليد، وإجراء 435 تحليل طبى ومعملى، و60 نظارة طبية، و6 عمليات رمد.
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