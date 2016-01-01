صلاح ومحرز وماني في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

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صورة الخبر: صلاح ووماني
صلاح ووماني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، القائمة النهائية لجائزة لأفضل لاعب أفريقي في عام 2019.

وضمت القائمة النهائية 3 لاعبين هم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي وزميله المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

وفاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما قاد ساديو السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.

المصدر: kooora

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