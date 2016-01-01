أصوات تنادي بإقالته.. انقسام حاد في المقاصة حول بقاء ميدو



أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو



أصبح بقاء أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة صعبا للغاية بسبب التراجع الكبير فى نتائج الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري.



ويعيش المقاصة أياما صعبة للغاية تحت قيادة ميدو بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى فضلا عن تعادله الأخير أمام طنطا مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 8 نقاط محتلا بها مركز متأخر بجدول ترتيب الدوري.



وتسود حالة كبيرة من الانقسام داخل نادي المقاصة بشأن بقاء ميدو مع الفريق ، ويرى عدد من أعضاء مجلس الإدارة أن ميدو لم يقدم الجديد للفريق ولم ينجح حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده رغم التعاقد مع كتيبة من ألمع النجوم فى الصيف الماضي، وفي المقابل يتمسك محمد عبد السلام رئيس النادي ببقاء ميدو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية.

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وأصبحت مباراة المقاصة المقبلة أمام نادي مصر تمثل نقطة تحول في بقاء ميدو مع الفريق، ففي حال خسارتها فإن ميدو يواجه شبح الإقالة بقوة خوفا من تأزم موقف الفريق أكثر من ذلك فى الدوري.كان المقاصة تعاقد مع ميدو في الصيف الماضي أملا في تحقيق تجربة جديدة والمنافسة على المراكز الأولى بكافة المسابقات، إلا أن سوء النتائج في الفترة الأخيرة أدى إلى أن باتت هناك أصوات قوية داخل المجلس تنادى بإقالته من الفريق.