علي جمعة يكشف كيف تخلص النبي من اليهود في المدينة



علي جمعة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة مفتي الجمهورية السابق



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي ثلة الله عليه وسلم، عاش فى مكة قرابة 14 عامًا وسط أقوام منهم الوثنيين والمشركين يقتلون ويعذبون ويتعاملون بكل أنواع القسوة والغلظة حتي سمي العصر بالجاهلية.



وأضاف المفتي ، خلال لقائه على فضائية CBC، أن النبي طرد اليهود من المدينة بالقضاء، وكذلك حكم عليهم بالقضاء، وجاء بنظام قضائي لم تتبناه البشرية إلى الآن، وهو أن يختار المتهم قاضيه بالاسم.



وأشار إلى أن المدينة المنورة كان فيها يهود، لكن الغالبية كانوا من المسلمين، موضحًا أن اليهود كانوا قسمين في المدينة منهم القبائل.

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وتابع: آخر مرة اليهود اختاروا سعد بن معاذ لأنه كان شريكًا معهم في بعض التجارات ورضى الرسول وقتها، وقالوا وقتها لا يقدر أن يضحي بماله وعندما جاء سعد حكم عليهم واستغرب الجميع وقتها.