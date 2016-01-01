على جمعة: التعايش فكرة موجودة في التراث الإسلامي

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التعايش فكرة موجودة ومبثوثة في التراث الإسلامي سريان الماء في الورد.
وأضاف " جمعة" خلال لقائه ببرنامج " من مصر " على فضائية " dmc" أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ترك لنا نماذج أربعة تدل على أن فكرة التعايش ليست جديدة على ديننا، مشيرًا أن النموذج الأول هو: "كيف يعيش في مكة أقوام من المشركين أهل الوثن وهم يكرهون هذا الدين ويحاربونه ويحذرون منه ويعذبون من انتمى إليه، ويضايقونهم، ويضيقوا عليهم، عاش بينهم 14 سنة ".
وتساءل: "كيف عاش وكيف عاملهم؟" مبينًا أن أهل مكة يضعون عنده الودائع لأنه كان الصادق الأمين ، فكان يحفظ الأمانات للمشرك ولم يكن يرفض ذلك لأنه مشرك ، فيفعل - صلى الله عليه وسلم- ذاك ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فنفهم من ذلك أنه كان هناك تعايش مع أقسى الأقوام.
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