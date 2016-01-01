موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة



يوفنتوس ولاتسيو يوفنتوس ولاتسيو



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية، إلى ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، اليوم، الأحد، لمشاهدة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.



موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر (الرياضية السعودية 1، والرياضية السعودية 3).

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ويخوض يوفنتوس اللقاء بصفته بطل الكالتشيو، بينما توج لاتسيو بلقب الكأس بعد فوزه على أتالانتا 2-0 في المباراة النهائية.وتستضيف المملكة العربية السعودية، لقاء السوبر الإيطالي للموسم هو الثاني على التوالي، حيث أقيم لقاء النسخة الماضية أيضًا على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي جمع بين يوفنتوس وميلان، وفاز به البيانكونيري بهدف دون رد.