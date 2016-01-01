موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

صورة الخبر: يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو


تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية، إلى ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، اليوم، الأحد، لمشاهدة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر (الرياضية السعودية 1، والرياضية السعودية 3).

ويخوض يوفنتوس اللقاء بصفته بطل الكالتشيو، بينما توج لاتسيو بلقب الكأس بعد فوزه على أتالانتا 2-0 في المباراة النهائية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، لقاء السوبر الإيطالي للموسم هو الثاني على التوالي، حيث أقيم لقاء النسخة الماضية أيضًا على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي جمع بين يوفنتوس وميلان، وفاز به البيانكونيري بهدف دون رد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53195

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager