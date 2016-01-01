موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية، إلى ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض، اليوم، الأحد، لمشاهدة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.
موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر (الرياضية السعودية 1، والرياضية السعودية 3).
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