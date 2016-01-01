لحظة النطق بالحكم على المتهم راجح قاتل شهيد الشهامة.. فيديو

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شهيد الشهامة


يرصد "صدى البلد" لحظة النطق بالحكم في قضية مقتل "شهيد الشهامة" الشاب محمود البنا، والتي قضت فيها محكمة جنايات الطفل مركز تلا، بحكمها في القضية رقم ٧٧ جنايات الطفل مركز تلا، اليوم الأحد.

وعاقبت المحكمة المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، وإسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

وظهر المتهم محمد راجح وسط حراسة مشددة داخل قاعة محكمة شبين الكوم الابتدائية، مرتديًا زي المتهمين قيد المحاكمة "الأبيض"، وحليق الشعر.

وشهدت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم، الأحد، تشديدات أمنية مكثفة وانتشارا أمنيا في شوارع المحكمة لتأمين محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا.

المصدر: elbalad

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