بعد موافقة النواب.. ننشر القائمة الكاملة للتعديل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على تشريعات التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعد التشاور وموافقة مجلس الوزراء.



جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.



وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".



وجاء التشكيل وفقا لخطاب رئيس الجمهورية كالتالى:



1- وزير الاستثمار والاصلاح الإدارى مصطفى مدبولى (إلى جانب رئاسة الوزراء).



2-خالد عنانى وزيرا للسياحة والآثار.



3-عمر مروان وزيرا للعدل.



4- هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.



5-رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولى.



6-أسامة هيكل وزيرا الدولة للإعلام.



7-محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.



8-نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي.



9-محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة.



10-نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.



11-علاء فؤاد أبو الحسن وزيرا للمجالس النيابية.



12-غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.



13-طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.



14-منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



15- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.



16- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.



17- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطوير التكنولوجى.



18-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.



19-مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



20- سيد إسماعيل على أحمد، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.



21..رأفت فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.



22- غادة شلبي نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

