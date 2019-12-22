ننشر أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-12-2019 بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفقًا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.
أسعار الأسماك اليوم
وسجّل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح ما بين 21 و24 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيهًا، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيهًا، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيهًا، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 22-12-2019
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق