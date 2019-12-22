أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 22-12-2019

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أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 22-12-2019

ننشر أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-12-2019 بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفقًا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.

أسعار الأسماك اليوم

وسجّل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح ما بين 21 و24 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيهًا، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيهًا، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيهًا، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا.

وسجّل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيهًا، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 480 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد نحو 165 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيهًا، وسمك البياض البلدي 50 جنيهًا، وسمك الثعابين 180 جنيهًا، وسمك القراميط 20 جنيهًا، وسمك البوري "1" بـ50 جنيهًا، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا، وسمك المكرونة السويسي 60 جنيهًا، وسمك الكابوريا بـ 150 جنيهًا، وسمك السبيط 90 جنيهًا، وسمك موسى 60 جنيهًا، وسمك الجمبري 370 جنيهًا.

المصدر: صدى البلد

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