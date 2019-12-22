تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 16237 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5152 نقطة.
لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فى أولى جلسات الأسبوع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق