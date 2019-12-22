تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فى أولى جلسات الأسبوع

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فى أولى جلسات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 16237 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5152 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.

المصدر: صدى البلد

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