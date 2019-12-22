

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور حالة من التباين في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 22 ديسمبر 2019.



إذ سجل سعر البرتقال البلدي ما بين 1.5 و3 جنيهات، والبرتقال السكري 1.5و3.5 جنيه، أما البرتقال أبوسرة فتراوح سعره ما بين 2



و4 جنيهات، واليوسفي ما بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، والبلح السماني بين 3 إلى 5 جنيهات.



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فيما بلغ البلح الزعلول ما بين 3و7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات، وعنب كريمسون 15 جنيهًا.وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، والرمان من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات.