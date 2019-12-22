شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور حالة من التباين في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 22 ديسمبر 2019.
إذ سجل سعر البرتقال البلدي ما بين 1.5 و3 جنيهات، والبرتقال السكري 1.5و3.5 جنيه، أما البرتقال أبوسرة فتراوح سعره ما بين 2
و4 جنيهات، واليوسفي ما بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، والبلح السماني بين 3 إلى 5 جنيهات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق