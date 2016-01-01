تجمع أكثر من 200 من مالكي سيارة "فولكسفاجن بيتل" (الخنفساء) وما لا يقل عن 1000 متفرج في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، للاحتفال بالسيارة الألمانية الشهيرة.
وجذب هذا العرض متفرجين من العاصمة الإثيوبية والبلدات والمدن القريبة.
ويقول داجيم ووركو، أحد المنظمين الأربعة الرئيسيين لهذا العرض: "تنتشر السيارة الخنفساء في إثيوبيا لأكثر من 60 عامًا". وأضاف ووركو: "أن هذه السيارات تثير مشاعر الحنين إلى الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ونريد من الناس أن يجتمعوا معا ويتشاركون قصصهم حولها".
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التعليقات على عشاق فولكسفاجن بيتل يحتفلون بالسيارة الألمانية في إثيوبيا
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