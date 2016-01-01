

مازدا تخطط لنقل انتاج طراز "سي إكس 3-" من تايلاند إلى اليابان مازدا تخطط لنقل انتاج طراز "سي إكس 3-" من تايلاند إلى اليابان

تعتزم شركة مازدا موتور اليابانية نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المخصصة للسوق الأسترالية من تايلاند إلى اليابان، مشيرةً إلى التأثير الضار لقوة العملة التايلاندية (بات)، وفقًا لصحيفة نيكاي اليابانية.



وأوردت الصحيفة، دون ذكر مصدرها، أنه سيتم نقل خط تجميع السيارات من طراز "سي إكس3-" الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مصنع ياماجوتشي في جنوب غرب اليابان.



وتصنع مازدا حوالي 135 ألف سيارة سنويا في تايلاند، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

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وارتفع الـ"بات" بأكثر من 8 بالمئة مقابل الدولار خلال العام الماضي، مما أضر باقتصاد تايلاند الموجه نحو التصدير.