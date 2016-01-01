تعتزم شركة مازدا موتور اليابانية نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المخصصة للسوق الأسترالية من تايلاند إلى اليابان، مشيرةً إلى التأثير الضار لقوة العملة التايلاندية (بات)، وفقًا لصحيفة نيكاي اليابانية.
وأوردت الصحيفة، دون ذكر مصدرها، أنه سيتم نقل خط تجميع السيارات من طراز "سي إكس3-" الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مصنع ياماجوتشي في جنوب غرب اليابان.
وتصنع مازدا حوالي 135 ألف سيارة سنويا في تايلاند، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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التعليقات على مازدا تخطط لنقل انتاج طراز "سي إكس 3-" من تايلاند إلى اليابان
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