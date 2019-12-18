تمكن فريق من العلماء الدوليين من تطوير اختبار جينى للتنبؤ بالمخاطر الوراثية، للتنبؤ بفرص الإصابة بالسكتات الدماغية عند الولادة.
وقد حدد العلماء - من خلال الاختبار الجديد المطور - الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالجلطة الدماغية، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة والموت في جميع أنحاء العالم.
وقال "مايكل اينو" الأستاذ فى "معهد بيكر للقلب والسكر" وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة - في بيان - " بالنسبة للأمراض الشائعة مثل السكتة الدماغية فمن الواضح أن الوراثة ليست مصيرها.. ومع ذلك، فإن كل شخص لديه مخاطر فطرية خاصة به لأي مرض بعينه. والتحدي الآن هو أفضل طريقة لدمج معلومات المخاطر هذه في الممارسة السريرية بحيث يمكن للجمهور أن يعيش بصحة أطول".
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التعليقات على تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة
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