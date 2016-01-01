رسميًا .. سيات أتيكا 2020 في مصر | سعر ومواصفات

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رسميًا .. سيات أتيكا 2020 في مصر | سعر ومواصفات

اعلن وكيل سيات في مصر، توافر السيارة سيات أتيكا 2020 أخيرًا بتخفيضات في الفئة الثانية والثالثة وزيادة في الفئة الأولي فقط.

وقالت الشركة ان شكل السيارة الخارجي لم يختلف والمحركات لم تختلف كذلك ولكنها قامت باضافة ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات بدلًا من المزدوج القابض 7 سرعات.

وتأتي السيارة seat ateca 2020 بعدد من التغييرات في التجهيزات الخاصة بها حيث شملت الأجزاء الجديدة الزجاج الفامية الجانبي والعجلات الألومنيوم 18 بوصة ونظام بيتس الصوتي والفرش الجلدي الأسود للمقاعد وتعديل كهربائي لكرسي السائق وشحن بدون أسلاك للهواتف المحمولة وتوصيل التليفون بالشاشة الخاصة بالسيارة.

اما عن سعر السيارة seat ateca 2020 فتأتي بسعر 425.000 جنيه حتي 525.000 جنيه لاعلي فئة.

المصدر: صدى البلد

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