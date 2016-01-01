اعلن وكيل جيب في مصر عن توافر جيب رينيجيد في السوق المصري موديل 2020 وقالت التقارير أن أسعار السيارة لم تشهد أي تغييرات مقارنة باسعارها كموديلات 2019
jeep renegade مواصفات
وتأتي السيارة جيب رينيجيد بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش من 6 سرعات ونظام دفع أمامي أو نفس المحرك ولكن بقوة 170 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي.
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التعليقات على المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 ..
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