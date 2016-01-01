المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 ..

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صورة الخبر: المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 ..
المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 ..

اعلن وكيل جيب في مصر عن توافر جيب رينيجيد في السوق المصري موديل 2020 وقالت التقارير أن أسعار السيارة لم تشهد أي تغييرات مقارنة باسعارها كموديلات 2019

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وتأتي السيارة جيب رينيجيد بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش من 6 سرعات ونظام دفع أمامي أو نفس المحرك ولكن بقوة 170 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي.

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اما بالنسبة لسعر جيب رينجيد 2020 فتأتي بنفس سعرها في 2019 دون زيادة فتأتي أول فئة بسعر 410.000 جنيه حتي 480.000 جنية لاعلي فئة اما فئة الدفع الرباعي بسعر 525.000 جنيه .
المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 .. صور

المصدر: صدى البلد

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