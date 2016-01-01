قال الإماراتي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي إن قطر أرادت الإخلال بالأمن المصري في سيناء، لكنها فشلت.
وأضاف خلفان في تغريدة على تويتر: "قطر أرادت الإخلال بالأمن المصري في سيناء ففشلت.. اليوم تنفخ في القربة التركية لكي تهاجم قوات حفتر في ليبيا من اجل إيذاء مصر ليس إلا".
وأكد خلفان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح "خطرا على المسلمين وعلى الأمة العربية".
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التعليقات على ضاحي خلفان يكشف مخطط قطر وتركيا ضد مصر في ليبيا.. وسر شرط إسرائيل بشأن النفط
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