ضاحي خلفان يكشف مخطط قطر وتركيا ضد مصر في ليبيا.. وسر شرط إسرائيل بشأن النفط



ضاحي خلفان ضاحي خلفان



قال الإماراتي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي إن قطر أرادت الإخلال بالأمن المصري في سيناء، لكنها فشلت.



وأضاف خلفان في تغريدة على تويتر: "قطر أرادت الإخلال بالأمن المصري في سيناء ففشلت.. اليوم تنفخ في القربة التركية لكي تهاجم قوات حفتر في ليبيا من اجل إيذاء مصر ليس إلا".



وأكد خلفان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح "خطرا على المسلمين وعلى الأمة العربية".

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وأضاف أن "إصرار المكتب التجاري الإسرائيلي على ادارة انتاج النفط الليبي عن طريق وسيط قطري، يجعل الوطنيين الليبيين يصرون على مقاومة مشروع كهذا.. ويقاتلون السراج الذي تستخدمه المليشيات لهذه الغاية".وتابع: "اعتراف الدول العربية بإسرائيل على حدود التقسيم في 1947 الذي اقرته الامم المتحدة يجب أن يكون معلنا".