هزة أرضية تضرب ساحل البحر الأحمر

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هزة أرضية تضرب ساحل البحر الأحمر


ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن هزة أرضية ضربت البحر الأحمر بقوة 3.4 ريختر.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 بمقياس ريختر عند الساعة 1:49 فجرا بتوقيت المملكة.

وأضاف أن عمق الهزة الأرضية يبلغ 15 كيلومترًا تقريبًا وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية

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