أعلن الجيش اللليبي حالة التأهب التام لاستهداف أي قوات أجنبية وخاصة تركية تدخل الحدود الليبية.
وبحسب "سبوتنيك"، قال العميد خالد المحجوب مدير التوعية المعنوية بقوات الجيش الوطني الليبي، إن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام، موضحًا استهداف أي قوات تدخل الأجواء الليبية بصورة مباشرة.
وأضاف أن جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وقادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية.
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التعليقات على الجيش الليبي يحذر تركيا: اقتربوا من الحدود وسنضربكم
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