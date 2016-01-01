إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة ويفوز 3 / 2 فى الدورى.. فيديو



إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة إنبى يحقق ريمونتادا أمام دجلة



حقق فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان ريمونتادا أمام وادى دجلة، وحقق الفريق البترولى الفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



أحرز المغربي عبد الكبير الوادى أول أهدافه في الدوري المصري، وتقدم لدجلة على إنبي بالدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم أحرز التونسى رفيق كابو الهدف الثاني للغزلان فى الدقيقة 39، ومع الشوط الثانى حقق إنبى الريمونتادا بعدما أحرز محمد شريف الهدف الأول فى الدقيقة 52، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثانى فى الدقيقة 62، وأضاف شيف الهدف الثالث فى الدقيقة 76 ليقتنص إنبى ثلاث نقاط غالية.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 13 محتلاًَ المركز السابع بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 محتلاً المركز السابع عشر.